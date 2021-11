Zielinski: «Nel secondo tempo avremmo meritato il pareggio»

A Dazn nel post partita. «Abbiamo creato non una ma più occasioni in cui dovevamo far gol. Non è successo e ci dispiace»

Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Inter-Napoli.

Nel secondo tempo abbiamo creato non una ma più situazioni in cui dovevamo far gol. Non è andata così, ci dispiace perché, almeno secondo me, la sconfitta non è meritata. Potevamo fare un pareggio, addirittura vincere. Avevamo perso già con lo Spartak in Coppa.