Ufficiale: accesso agli stadi consentito solo ai vaccinati

Divieto di accesso agli “eventi sportivi” ai non vaccinati (o guariti dal Covid), non basterà neanche più un tampone negativo

Era nell’aria l’arrivo di alcune restrizioni dal punto di vista dell’accesso agli impianti sportivi ed ora è ufficiale. Tra le varie norme del decreto sul ‘super green pass’, appena approvato dal consiglio dei ministri, c’è il divieto di accesso agli “eventi sportivi” ai non vaccinati (o guariti dal Covid). Non si potrà più accedere agli impianti sportivi, stadi e palazzetti, semplicemente con un tampone negativo. Anche in zona bianca e gialla.

Il Super Green pass varrà dal 6 dicembre al 15 gennaio, ma le misure potranno essere poi prorogate, secondo quanto riportato dall’Ansa.

Il Super Green pass sarà dato a vaccinati e guariti, che potranno accedere a ristoranti, cinema, teatri, piscine, palestre e stadi: chi non sarà vaccinato inoltre non potrà nemmeno soggiornare in albergo.