Tuttosport: Giuntoli mette in riga Lozano dopo le dichiarazioni dal ritiro della Nazionale

Il ds ha telefonato al messicano spiegandogli che le sue aspirazioni sono legittima, ma che è preferibile evitare certe esternazioni a stagione in corso

Qualche giorno fa, dal ritiro della Nazionale, l’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato che gli piacerebbe, in futuro, giocare in un club più grande del Napoli. Parole che hanno scatenato un’aspra polemica tra i tifosi, cosa che ha poi indotto il messicano a correggere in tiro con un post sui social. Tuttosport racconta, oggi, che Hirving è stato ‘strigliato’ dal direttore sportivo partenopeo, Cristiano Giuntoli, proprio in virtù di quelle parole. Il dirigente gli ha sconsigliato, in futuro, di fare esternazioni del genere a stagione in corso.

“A proposito del messicano, il ds Giuntoli gli ha telefonato subito dopo aver rilasciato quella dichiarazione che aveva indispettito molti dei tifosi europei spiegandogli che la sua aspirazione è legittima, ma che è sempre preferibile evitare certe esternazioni a stagione in corso”.