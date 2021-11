Lozano: «Ho rischiato di rimanere paralizzato. Mi piacerebbe giocare in un club più grande» (VIDEO)

Alla tv messicana Azteca Deportes non nomina mai il Napoli. «Sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo passo»

El Chucky Lozano ha rilasciato un’intervista alla tv messicana Azteca Deportes. Ha parlato della situazione del Messico nelle qualificazioni mondiali (anche loro sono a rischio), del terribile incidente di questa estate (ha parlato di miracolo: «ho rischiato di rimanere paralizzato e di perdere l’occhio») e anche del suo futuro. Non ha mai nominato il Napoli.

Mi piacerebbe andare in un club più grande. Credo di far parte di un club molto competitivo con compagni molto competitivi, ed è cresciuto molto. La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Mi considero un giocatore molto competitivo e con obiettivi chiari, sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo passo. Andiamo, però, passo dopo passo, ora devo migliorare il più possibile a livello personale e calcistico e spero che possa accadere questo.”