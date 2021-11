Tre giornalisti a processo per aver diffuso la notizia (falsa) di una relazione tra Wanda Nara e Brozovic

Informa il Messaggero. Sono accusati di aver consentito la pubblicazione di articoli diffamatori di Brozovic, oltre che di Icardi e Wanda Nara

Oltre a Fabrizio Corona, già in causa con Icardi, Brozovic e Wanda Nara, anche tre giornalisti – stando a quanto riporta l’edizione online del Messaggero – saranno processati per aver diffuso la notizia (falsa) di una relazione tra Wanda Nara e Brozovic nell’ultimo periodo dell’esperienza nerazzurra di Icardi. Per i tre giornalisti c’è un decreto di citazione diretta in giudizio: non si passerà per l’udienza preliminare.

I particolari li rivela il Messaggero stesso:

Due sono accusati di aver consentito «la pubblicazione di articoli diffamatori» nei confronti di Brozovic «nei quali si raccontava di rapporti sessuali avvenuti tra lui e Wanda Nara», smentiti dagli interessati, e di «una conseguente rissa che si sarebbe verificata nello spogliatoio della società sportiva Fc Internazionale». A entrambi è contestata la recidiva. Un terzo dovrà invece rispondere del fatto di «aver dato seguito a un messaggio audio registrato tra ignoti e fatto circolare tramite WhatsApp e Facebook» scrivendo un articolo nel quale riportava sia il falso flirt, sia la rissa, rivelatasi infondata.

L’udienza comincerà il 25 marzo.