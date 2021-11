Tmw: Il Napoli vuole Mandava già a gennaio, c’è grande ottimismo

Passi avanti per l’acquisizione del laterale sinistro del Lille. Il Napoli lo vorrebbe già a gennaio cedendo Ghoulam

Tuttomercatoweb ha diffuso alcuni aggiornamenti rispetto alla trattativa tra Napoli e Lille per Reinildo Mandava, terzino sinistro del Mozambico. Sul ragazzo ci sarebbe anche l’Atlético Madrid, ma la trattativa col Napoli sarebbe molto avanti, tanto che gli azzurri vorrebbero fare un tentativo – Mandava è in scadenza – per prenderlo già a gennaio ed affiancarlo a Mario Rui, promuovendone un inserimento più graduale.

L’intenzione sarebbe quella di cedere già nella finestra invernale anche Ghoulam, ma il maxi stipendio dell’algerino frena, ad oggi, qualsiasi discorso.

Sono attese evoluzioni, ma c’è grande ottimismo per la buona riuscita dell’affare.