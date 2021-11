Tiro da fuori e gol, un capolavoro di Zielinski (VIDEO)

Palla recuperata da Osimhen che lancia Insigne, assist perfetto per Zielinski che porta in vantaggio il Napoli. Pareggia Calhanoglu su rigore

Il Napoli passa in vantaggio sull’Inter al 17esimo per primo tempo grazie ad un capolavoro di Ptior Zielinski.

Palla recuperata da Osimhen che lancia Insigne, assist perfetto per Zielinski che con un tiro da fuori fulmina Handanovic

Vantaggio reso vano dopo pochi minuti purtroppo per il rigore concesso dall’arbitro Valeri per un tocco di mano in area di Koulibaly. Calhanoglu spiazza Ospina.