Stop alla doppia utenza Dazn, la Lega Calcio non commenta, ma qualcuno sibila: «Non ne azzeccano una»

Dazn cancellerà la possibilità della doppia fruizione dello stesso abbonamento, una mossa svelata ieri dal Sole 24 Ore. I vertici del calcio non hanno commentato la svolta ufficialmente. Tra i club c’è chi è favorevole: secondo alcuni club la doppia utenza svalutava il prodotto, ma c’è anche chi, ufficiosamente, ha sottolineato come questo sia l’ennesimo errore di Dazn. Lo scrive La Stampa.

“La Lega ha preferito non commentare ufficialmente l’ondata di critiche che si è abbattuta sul titolare dei diritti. C’è chi condivide l’esigenza di combattere la pirateria di quel 20% di abbonati che rivende l’abbonamento in un circuito parallelo. E quindi non considera sbagliata la decisione di Dazn, anzi la valuta utile a non deprezzare il valore dei diritti tv. Ma non mancano i giudizi caustici: «Dazn non ne azzecca una», sibila un dirigente di club“.

“La decisione di Dazn sul doppio abbonamento viene considerata una questione commerciale interna alla piattaforma streaming. Meglio evitare di infilarsi sotto i fulmini del nuovo temporale”