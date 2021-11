Stojkovic il Maradona dell’Est: «Diego mi chiamò per dirmi: “attento ai difensori italiani”»

La chiamavano il ‘Maradona dell’Est’, Diego come se lo ricorda?

«L’ho visto per la prima volta al Mondiale di Italia ’90. Jugoslavia-Argentina a Firenze, vinta da loro ai rigori. Ero impressionato, lo guardavo in continuazione nel riscaldamento e, a fine partita, ho preso la sua maglia. È il souvenir più bello della mia carriera, insieme a quella di Platini: sono senza prezzo. Una volta, a Verona, ero in camera con Renica. Mi ha passato Maradona al telefono. Io e Diego abbiamo iniziato a parlare. Mi ha detto: “Mi raccomando, Dragan. Attento ai difensori, in Italia sono molto cattivi”»