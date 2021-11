Spalletti: «Scudetto? Il nostro obiettivo è non vivere nella mediocrità»

In conferenza: «Questa volta non posso che essere felice. Questa partita fa giurisprudenza su tante cose»

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria contro la Lazio

Questa sera sembra essere andato tutto per il verso giusto…

«Questa volta non posso che essere felice, ci sono componenti dove sei costretto ad assorbire quella cosa che è venuta fuori stasera. Oltre al gioco che abbiamo ritrovato contro un avversario difficilissimo, con Sarri bravo a costruire e difendere. Ho ritrovato lo stadio Maradona come l’ho desiderato quando sono venuto qui. Si sono viste cose importanti che sono tanta roba»

Sulle prove di Mertens e Lobotka

Il Napoli è in fuga?

«Sappiamo quale è il nostro obiettivo, entrare in Champions: quello mi è stato chiesto e quello vogliamo. Poi non vogliamo vivere nella mediocrità: Napoli ha eccesso di qualità in tutto. Ci sono passati uomini importanti e noi dobbiamo giocare per l’ambizioni della città»