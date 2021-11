Spalletti: «Lozano ha grande personalità»

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Inter-Napoli.

Dopo 910 giorni torna a San Siro da avversario. Che emozioni proverà?

«Diventa difficile saperlo per me. Vivo tutto intensamente: si fa tutto in diretta, non si prepara niente. Non so che sensazioni sentirò: il mio passato non è mai passato, me lo porto sempre dietro. Qui sensazioni bellissime, un ambiente che mi ha seguito e mi ha dato una mano a fare il mio lavoro. Complimenti ai miei ex calciatori, ai dirigenti e ai calciatori che sono venuti dopo: hanno vinto lo scorso campionato facendo un buon calcio»