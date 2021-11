Sky: Rocchi insoddisfatto di Maresca, stop in vista per l’arbitro

Atteggiamento, gestione dei cartellini e un rigore che non c’è, confermato dopo la on-field review: al designatore non è piaciuta la direzione di Roma-Milan

L’arbitraggio di Fabio Maresca in Roma-Milan non è per niente piaciuto al designatore Gianluca Rocchi. Sky Sport, attraverso il proprio sito, riassume la sua posizione, facendo riferimento principalmente ad uno specifico episodio.

Il capo degli arbitri non parla, almeno per ora, ma il suo pensiero filtra e la prestazione dell’arbitro è stata giudicata largamente insoddisfacente. Per l’atteggiamento e per la gestione dei cartellini, ma soprattutto per un rigore che non andava concesso. Il contrasto di Ibanez su Ibra era ampiamente nei limiti del lecito: il difensore affronta di spalla e lateralmente l’avversario e poi sposta nettamente il pallone. Chiaro errore? Per Rocchi a quanto pare sì, perché anche la chiamata dalla sala Var di Lissone da parte di Mazzoleni è stata giudicata legittima.

A questo punto, si legge nell’articolo a firma di Lorenzo Fontani, è probabile che Maresca venga fermato per il prossimo turno. Inoltre, sorprende come gli arbitri più esperti stiano attraversando un periodo così controverso, mentre i giovani come Marinelli (Verona-Juventus) e Sacchi (Inter-Udinese) si stiano affermando con prestazioni di spessore.