Silvio Orlando: «Tutti sanno che cos’è un napoletano, tranne gli stessi napoletani»

La Stampa intervista Silvio Orlando, da oggi nelle sale con un ruolo nel film di Roberto Andò, «Il bambino nascosto». Una pellicola in cui mette da parte il suo lato comico e si concentra su quello drammatico.

«Sono sempre lo stesso, mi piacciono l’antiretorica e l’ironia, anche se credo che, a una certa età, far ridere diventi davvero difficile. L’attore comico è come un bambino che scopre il mondo per la prima volta e l’infantilismo, a un certo punto, diventa disturbante. Stanlio e Ollio a 60 anni facevano le stesse cose di sempre, ma avevano assunto un tono quasi mortuario. Un attore ha anche il dovere di cambiare registro, di seguire la lunghezza d’onda della propria anima, dei propri dolori. E poi mostrare la vecchiaia e la stanchezza di vivere non è una cosa depressiva, anzi, può essere fonte di grande divertimento».