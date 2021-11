Shevchenko: “Amo l’Italia, credo nel futuro del Genoa. Allenare in Serie A è stimolante”

Andriy Shevchenko, nuovo allenatore del Genoa, è stato presentato in conferenza stampa.

È un momento molto importante per la mia carriera di allenatore, voglio ringraziare Josh Wander (il presidente, ndr) e il progetto del Genoa che mi ha permesso di ritornare in un paese che amo e che mi ha dato tanto. Io ho fatto tanto nella mia carriera calcistica qui e spero di stare tanto qui anche da allenatore.

Credo molto nel futuro del Genoa, questo club può fare belle cose in Italia. Sicuramente abbiamo bisogno dei tifosi: ho giocato una volta qui ed è stata una partita difficilissima.

Per me lavorare con Zaccheroni, Ancelotti, Cesare Maldini è stata una grande esperienza. Ora, per me, venire ad allenare in Italia, entrare nel calcio italiano e sfidare altri grandi allenatori mi sembra una sfida stimolante per me.