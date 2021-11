Severgnini: “arrivo a Napoli e sembra Varsavia, ovunque targhe polacche delle auto”

Nella sua rubrica “Italians” per il Corriere della Sera, Beppe Severgnini scrive anche di Napoli.

Scendo dal treno e temo un’allucinazione: credo di essere a Napoli e, invece, sono arrivato a Varsavia. Eppure quello giù in fondo è il Vesuvio, e il mio amico Franco guida lo scooter come un napoletano. Targhe polacche (PL) ovunque: auto, furgoni, moto, motorini. Insieme a targhe bulgare (BG) e della Repubblica Ceca (CK). Leggo che sono intestate a società di leasing con sedi legali spesso sconosciute negli stessi Paesi che rilasciano la targa. Cosa vuol dire? Vuol dire che multe e verbali non arrivano a destinazione, e le coperture assicurative sono a dir poco improbabili. Domanda per il sindaco e il prefetto di Napoli (in copia il ministero dei Trasporti): intervenire, proprio no?