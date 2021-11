Sconcerti: a nome di chi parla Chiellini quando si schiera per la Superlega?

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti commenta le parole di Giorgio Chiellini a Dazn, in un’intervista rilasciata qualche giorno fa. Il capitano della Nazionale italiana si è espresso, in quella sede, a favore della Superlega. Sconcerti chiede: a nome di chi parla Chiellini quando dice queste cose?

Chiellini piuttosto, quando è nel suo ruolo di capitano, dovrebbe stare attento a quello che dice sul sistema calcio. A nome di quale se stesso parla dei vantaggi della SuperLega? Di giocatore, capitano o dirigente a disposizione dal prossimo lunedì? Perché il peccato della SuperLega non è mai stato esistere, era esistere in un modo per 13 società e in un altro per tutte le altre 700 squadre europee. Mi dica Chiellini, in sintesi: siamo tutti uguali o in 700 servono solo per allenare i ricchi? Questo è il vero inizio per rompere o cominciare.