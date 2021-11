Sarri: «I laziali sono violenti? Il ministro francese venga all’Olimpico, scoprirà di aver detto una cazzata»

In conferenza: «Rinnovo? Vedremo la settimana prossima, qui sto benissimo. Immobile ha un virus intestinale e un problema al legamento. Non so se ce la farà»

Il ministro degli Interni francese, German Darmanin, ha bollato i tifosi della Lazio come fascisti, impedendo loro la trasferta a Marsiglia. Gli ha risposto, ieri, in conferenza stampa, Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste. E non ha usato mezzi termini.

«Il provvedimento chi lo ha fatto? Allora se fossi Lotito lo inviterei a vedere le partite della Lazio. Così capirebbe da solo di aver detto una cazzata».

Sarri ha parlato anche del rinnovo contrattuale che gli ha proposto Lotito.

«Valuteremo tutto la prossima settimana, in questi giorni abbiamo da fare altre cose. Ora posso dire che alla Lazio sto benissimo, mi piacciono la società e le persone che ci lavorano. Vediamo. Bisogna mettersi a sedere e parlare, ma ho un buon rapporto con il presidente. È un ambiente in cui mi trovo benissimo».

Su Immobile, che ieri ha portato a termine solo una piccola parte dell’allenamento, a causa di uno stato influenzale e di un problema al ginocchio:

«Ciro, a parte il virus intestinale, ha anche un problemino al legamento collaterale, ma nel compartimento esterno, dunque non estremamente pericoloso, ma in questo momento dolente. Vediamo domani. Stamattina si sentiva bene a correre sul dritto, aveva invece qualche fastidio nei cambi di direzione. Non so se ce la farà o meno».

Il tecnico ha chiarito che l’infortunio risale agli ultimi minuti della gara contro l’Atalanta. Stamattina Immobile sarà valutato dallo staff.