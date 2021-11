«Ronaldo ha una sola ambizione: ritirarsi con più Palloni d’Oro di Messi. Me l’ha detto lui»

Pascal Ferré, il “capo” del Pallone d’Oro, al NYT: “Guardate le statistiche di Messi e Ronaldo, segnano sempre molti gol a settembre e ottobre, quando si vota. Non è una coincidenza”

“Ronaldo ha una sola ambizione, ed è quella di ritirarsi con più Pallone d’Oro di Messi. E lo so perché me lo ha detto lui”. Parola di Pascal Ferré, il caporedattore di France Football che organizza e gestisce il Pallone d’Oro. Che lui stesso descrive come l’unico momento in cui uno sport collettivo premia il singolo.

Il New York Times dedica a Ferré un lungo articolo, nel quale racconta anche l’alone di segretezza che tutto il sistema deve rispettare in attesa della proclamazione.

“Non ha a che fare con i soldi”, dice Ferré. “È solo il trofeo. Ma averne uno significa prendersi un posto nella storia. Penso che se guardassi le statistiche di Messi e Ronaldo, vedresti che segnano sempre molti gol a settembre e ottobre, quando si vota. Non è una coincidenza“.

