Roma-Milan, Mourinho salta le procedure anti-Covid nel pre-partita, la polizia si lamenta con la Roma

Lo scrive l’edizione romana del CorSera. Il tecnico non ha rispettato l’ordine di rimanere a bordo in attesa della fine dei controlli sui giocatori del Milan

Secondo quanto riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, già prima di Roma-Milan, partita segnata dalle polemiche sulle decisioni arbitrali, l’allenatore giallorosso, Josè Mourinho, ha manifestato segni di insofferenza. Il tecnico avrebbe violato il protocollo anti-Covid relativo agli spostamenti in pullman. Mourinho non ha infatti rispettato l’ordine della polizia di rimanere a bordo del bus e ha ordinato all’autista di aprire le porte per farlo scendere immediatamente.

“Anche il pre RomaMilan dello Special One è stato all’insegna del nervosismo. José Mourinho è stato infatti protagonista di un episodio di insofferenza dopo che il pullman giallorosso era entrato dal carrabile dello stadio Olimpico seguendo due torpedoni del Milan: il tecnico portoghese, secondo quanto ricostruito ieri, ha deciso di non rispettare l’ordine della polizia di rimanere a bordo per le rigide norme anticoronavirus e ha ordinato all’autista di aprire le porte e farlo scendere. Subito dopo, seguito dal medico societario, Mou ha imboccato la porta degli spogliatoi precedendo la squadra senza fermarsi, nonostante le rimostranze degli addetti alla sicurezza e, in particolare, di una poliziotta incaricata di gestire i flussi di ingresso all’impianto sportivo”.

Un comportamento che le forze dell’ordine non hanno apprezzato.

“Non ci sono stati contatti fisici, né insulti nei confronti degli operatori ma, successivamente, la Polizia ha contattato i vertici della Roma con i quali ha dato vita a un chiarimento su quanto accaduto. Ai responsabili di Trigoria è stato fatto presente che non era quello il comportamento da tenere in circostanze simili, e che il pullman della Roma avrebbe comunque dovuto attendere che venisse conclusa la procedura con quelli del Milan, entrati prima, proprio per evitare qualsiasi contatto fra chi c’era a bordo e assembramenti in quella parte dello stadio. Nei confronti di Mourinho, comunque, non sono stati presi provvedimenti di alcun genere”.