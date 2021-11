Repubblica: il rigorista non capisce di aver perso il tocco, tocca all’allenatore fermarne la diabolica perseveranza

Su Repubblica, Gabriele Romagnoli torna sul rigore sbagliato da Jorginho contro la Svizzera. Un errore pesante in vista della qualificazione dell’Italia ai Mondiali, il terzo in pochi mesi.

Il calciatore spesso non capisce quando è il momento di smettere di tirare rigori perché ha perso il tocco miracoloso, spetta all’allenatore cambiare rotta.

“Il calciatore non lo capisce, di aver perso il tocco. Ha il coraggio perverso dell’insistenza. Tocca all’allenatore evitarla. Mancini è stato perfetto fin lì, stesso confine: Wembley. Poi ha perso, anche lui, quel tocco spiazzante, l’audacia della diversità: è facile essere differenti dal passato altrui, ma non dal proprio. Mettici la trappola della riconoscenza (qualche inguardabile campione d’Europa lasciato in campo) e l’enigma del centravanti irrisolto, riprovando con nomi che in quello spazio non entrano”.