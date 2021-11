Raiola: «Se non sei ignorante, non puoi stare nella Fifa. Basta con le loro offese»

Mino Raiola all’attacco di Infantino il numero uno della Fifa. Raiola è intervenuto all’assemblea degli agenti dei calciatori (Italian Association of Football Agents, Iafa) in corso a Roma e ha attaccato duramente la Fifa.

“La Fifa non sta regolamentando un bel niente, fa solo diktat. Noi siamo professionisti. Le regole della Fifa sono vergognose, nessun dialogo con loro”.

Siamo in linea con le posizioni della Iafa. Desideriamo realmente un sistema nuovo e internazionale degli agenti, un sistema senza la Fifa. Non siamo una banda di idioti e nemmeno gente che vuole aggirare le regole. Basta con le offese della Fifa. Queste stronzate che dice la Fifa sugli agenti non le sopportiamo più: da loro non ho mai sentito qualcosa di intelligente. Per essere membro della Fifa devi essere ignorante di partenza.