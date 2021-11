Pistocchi su Insigne: «Andare a scadenza conviene, ma se sei da Bayern o da Real Madrid»

L’ex opinionista di Mediaset Maurizio Pistocchi è intervenuto a Canale 8 (Il Bello del Calcio) sulla vicenda contrattuale di Lorenzo Insigne.

Molti oramai fanno così: vanno in scadenza perché conviene, perché è la strada per farsi ricomprare a zero dal club di appartenenza e guadagnare di più. Per farlo, però, bisogna essere da Real Madrid, da Bayern Monaco, da Psg. Lorenzo Insigne a 31 anni non ha questo tipo di offerte. Il Napoli deve riflettere: è davvero fondamentale?