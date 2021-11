Ospina valuta il trasferimento alla Lazio, Meret potrebbe accettare il rinnovo proposto dal Napoli

Calciomercato.com si sofferma sul futuro dei due portieri del Napoli, David Ospina e Alex Meret. Il colombiano sembra essere la prima scelta di Spalletti, che ha presto abbandonato il dualismo con cui aveva iniziato la stagione sulla panchina del Napoli.

Meret va in scadenza nel 2023, scrive il portale di mercato, e il Napoli vorrebbe rinnovarlo, ma lui chiede garanzie che sia titolare per il prosieguo del rapporto con il club partenopeo. Intanto, Ospina starebbe valutando di trasferirsi alla Lazio e questo faciliterebbe il rinnovo del friulano.

“Il contratto dell’ex Udinese è infatti in scadenza nel 2023 e il Napoli sta iniziando a pensare al rinnovo del giocatore. Il classe ’97 e il suo agente, Federico Pastorello, stanno riflettendo su quale sia la scelta migliore per proseguire la propria crescita: quando nel 2018 optarono per il club azzurro, preferendolo ad altre offerte come quella dell’Inter, si aspettavano un ruolo stabile da protagonista per il portiere. Per rinnovare, Meret chiede ora quelle garanzie da titolare che non ha avuto fin qui e il contratto in scadenza a giugno di Ospina, che sta valutando seriamente il trasferimento alla Lazio, possono fornirgli l’assist giusto per allontanare i dubbi e legarsi, ancora per tanto tempo, al Napoli”.