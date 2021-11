Osimhen, operazione di tre ore: interessati il nervo e la capacità oculare, paralisi sensitiva delle labbra

L’operazione maxillo facciale subita da Victor Osimhen ieri dopo lo scontro con Skriniar in Inter-Napoli non è stata certo una passeggiata. Tre ore di intervento e una situazione molto complessa, racconta il Corriere dello Sport.

Osimhen è ancora ricoverato in clinica. Prima di febbraio non potrà tornare alla sua vita normale.

“Per ricominciare ad allenarsi, almeno per avere una condizione fisica regolare, riuscendo a correre blandamente, sarà necessario aspettare una settimana; per sentirsi giocatore, uno alla Osimhen, senza paura e soprattutto senza paura per il contatto fisico, diventerà indispensabile aspettare metà gennaio. Per riavvicinarsi al campionato, oltre alle intenzioni, diventerà decisivo l’aiuto della fortuna, capace di accelerare il recupero, previsto tra tre mesi”.