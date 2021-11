Dazn: «Abbiamo risolto i problemi in tre mesi. Ora non ci sono problemi nemmeno a Napoli»

Al Corsera torna il refrain che lo hanno fatto per noi: “stiamo investendo sull’infrastruttura tecnologica a beneficio di tutto il sistema Paese”

Ora che le cose vanno sensibilmente meglio, e le proteste degli utenti per le rotelline che girano sul più bello sono sempre più isolate, Dazn passa al contrattacco comunicativo. In un articolo del Corriere della Sera la piattaforma di streaming ripropone la sua immagine di volano della modernizzazione del Paese. Un refrain già utilizzato quando le cose andavano male, figurarsi ora che i problemi di trasmissioni sono diventati più rari.

“Quello che oggi sta accadendo per le piattaforme in streaming su vasta scala, quindi, è paragonabile a ciò che accadde con il passaggio della Tv dall’analogico al digitale. La differenza è che in quel caso ci vollero anni, mentre stavolta servivano tempi stretti con aspettative sempre più alte”, dicono quelli di Dazn al Corriere.

“Inter-Juventus di qualche settimana fa ha avuto 2.2 milioni di connessioni contemporanee. Durante questa partita clou il volume delle lamentele arrivate al customer service di Dazn per problemi relativi allo streaming o per difficoltà di connessione è stata pari allo 0.02% degli utenti connessi”.

Per Dazn tra l’altro uno dei benchmark del sovraffollamento online è Napoli e il Napoli:

“Tutti fenomeni drasticamente crollati dalla quarta giornata di campionato, la complessità di un evento sportivo attraverso la connessione online è dovuta alle caratteristiche: una grande connessione in un tempo limitato e per un territorio limitato. Basti pensare a cosa accade in Campania quando gioca il Napoli. Gli investimenti di DAZN sulle tecnologie complesse servono proprio a evitare congestioni in caso di elevate richieste di connessione in poche ore e in un piccolo territorio”

Ed ecco dunque che Dazn s’è presa la Serie A, per fare un favore agli italiani. Lo dice Veronica Diquattro, chief revenue officer Europa:

“Portare tutta la Serie A TIM in streaming non significa solo fare un grande lavoro per favorire lo sviluppo dell’infrastruttura digitale ma anche incentivare la crescita della cultura digitale del nostro Paese e in questo il calcio è davvero l’acceleratore che può fare la differenza e che può portare a centrare l’obiettivo. Da parte nostra abbiamo investito e stiamo investendo sull’infrastruttura tecnologica a beneficio di tutto il sistema Paese e stiamo portando avanti un processo di collaborazione con tutti gli stakeholders, dalle aziende private alle istituzioni”