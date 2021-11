Oltre la punizione, niente. Insigne in Nazionale non supera la sufficienza, la Gazzetta lo boccia

“Fa un po’ rabbia perché con la sua classe dovrebbe prendere in mano l’Italia”. Il Corsport: “la punizione l’unico acuto di una notte in cui resta un’ombra”

I voti di Lorenzo Insigne per Italia-Svizzera 1-1.

Corriere dello Sport (6):

Dipinge un arcobaleno, estraendo dal repertorio lo schema del Napoli su punizione. Pallone al bacio per Di Lorenzo. E’ l’unico acuto in una notte in cui resta in ombra.

La Gazzetta (5,5):

Lui fa un po’ rabbia perché con la sua classe dovrebbe prendere in mano l’Italia, e invece si vede solo nella punizione-assist, uno schema Napoli. Il resto è marginale, anche da falso 9.

Corriere della Sera (5):

Il graffio su punizione è bello e utile, ma non basta per addomesticare la difesa svizzera. Serve di più: Sommer gli para l’unico tiro, anche con un po’ di fortuna.

Repubblica (6):

Con Di Lorenzo, duplica lo schema Zielinski-Rrahmani.

La Stampa (6):

Peccato non fabbrichi la magia giusta e, per questo, la sua gara è incompiuta. Il coraggio non gli manca.

Il Messaggero (6):

Anche lui non si fa vedere troppo, giusto quando batte, anzi pennella, la punizione sulla testa di Di Lorenzo. Un arcobaleno che riaccende l’Italia. Poco ma buono. Ammonito anche lui. Sfiora il gol della vittoria con un mezzo “tiraggiro”.

Libero (6):

È l’azzurro più discusso del momento, per le continue voci sul suo futuro (è a scadenza di contratto con il Napoli). Quel che è certo, però, è che resterà un perno della Nazionale per tanti anni ancora: l’assist per l’1-1 di Di Lorenzo ne è la conferma.

Il Giornale (6):

Fondamentale sul pareggio di Di Lorenzo: l’assist, da fermo, è precisissimo