Napoli-Verona 1-1, pagelle / Insigne irritante, il modo peggiore per rispondere a De Laurentiis

Male Rrahmani, benissimo Di Lorenzo. Spalletti è apparso più prostrato dei giocatori, già con la Salernitana deve aver capito che qualcosa non va

Le pagelle di Napoli-Verona 1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia.

OSPINA. Gli tocca fare un po’ di tutto: parare, palleggiare e quando può saltare la pressione del malefico Verona. Decisivo su Caprari all’11’, si ripete su Barak al 67’ – 6,5

Incolpevole sul gol, reattivo su tutte le altre palle che è chiamato ad arginare. Molto sicuro in uscita – 6,5

DI LORENZO. A cinque minuti dal gol di Simeone junior, è l’Euroappuntato che rimette le cose a posto con un tiro che buca Montipò. Là dietro è il migliore insieme con JJ, incredibile a dirsi – 6,5

Concordo su tutto ed ho il taccuino pieno di aggettivi meravigliosi su entrambi. La forza di Giovanni, espressa nella risposta all’altro Giovanni il terribile, nemico giurato di Sarri, è incredibile, come il campionato che sta facendo. Non solo ha raggiunto una maturazione straordinaria, ma riempie gli occhi con la sua resistenza fisica, che nonostante le partite giocate a ripetizione per intero non si appanna neanche per un secondo. Ne ha sempre, non molla mai, è in uno stato di forma fenomenale: lo conferma il gol, venuto da uno dei suoi tanti inserimenti. Sarebbe interessante contare i chilometri che macina durante una partita. Bellissimo – 8

RRAHMANI. Noooooo, Ilaria. La rete gialloblu è tutta colpa sua. Certo, poi si riprende e fa anche buone cose (salva su quel tiro di Barak al 37’) ma a volte si aprono inaspettate voragini che favoriscono gli avversari. Per non parlare di quell’eccesso di lentezza con la palla tra i piedi, che poi perde e tenta di recuperare facendo un fallo da ammonizione. Autolesionismo puro. Diciamo che non ha passato l’esame per guidare la difesa in assenza del Comandante – 5

Forse il fatto che Simeone ne faccia carne da porco in occasione del gol lo deconcentra, di certo è parso più offuscato del solito, con qualche uscita a vuoto che normalmente non gli appartiene. Peccato – 5

JUAN JESUS. A Simeone non lo fa fiatare e bisogna dargliene atto – 6

Da centrale mi è piaciuto molto di più che sulla sinistra. Un acquisto in cui il Napoli ci ha visto lunghissimo. Per me uno dei migliori della serata – 7

MARIO RUI. Al 13’ Marittiello il bullo lusitano appare tremebondo dinnanzi a Barak, cui fa fare il comodo suo: cioè servire il predetto Simeone che segna. Detto questo, la sua spinta non è mai decisiva – 5

Non si danna più di tanto. Da segnalare una migliore precisione nei cross – 5

ANGUISSA. Deve aiutare e sostenere la difficile fase d’uscita del Napule, proteggendo sovente l’amico Fabian. E poi ovviamente pugna in modo tostissimo lì in mezzo – 6

Meno pregnante del solito, ma c’è da dire che gli scaligeri non gli rendono certo la vita facile. Lotta, ma non quanto potrebbe, forse – 6

MERTENS dall’85’. Stavolta entra e tira una punizione. Magnifica. Però prende il palo – 6

Una delle palle gol perse di un soffio. Che peccato! – 6

FABIAN RUIZ. Tanto lavoro sporco e i soliti vari sbagli in fase di appoggio. Da registrare però il servizio perfetto per il gol di Di Lorenzo – 5,5

Fa molta, molta fatica, ma che bello quell’assist per Giovanni – 5

POLITANO. In una partita bloccata e forsennata allo stesso tempo (sono gli ossimori del calcio moderno) giocatori come lui dovrebbero sparigliare e far saltare il banco. Purtroppo lo fa una sola volta, quando al 41’ riesce finalmente a volare da solo e servire Victor Victoria. Un po’ poco – 5,5

Giochicchia troppo con la palla, si fa raddoppiare spesso, appare fumoso e inconcludente. Torna a riproporre quell’irritante movimento ad accentrarsi per calciare in porta che raramente gli riesce: una cosa per la quale meriterebbe una punizione corporale – 5

LOZANO dal 61’. Dispiace dirlo, Ilaria, ma l’apporto di El Tav è prossimo allo zero, nonostante la mezzora a disposizione – 5

Si muove tanto, ma abbastanza inutilmente – 5

ZIELINSKI. Il Napule non può giocare tutte le partite a Varsavia, fateglielo capire – 5

Andava sostituito. Spalletti non lo ha fatto – 4

ELMAS dal 61’. Né meglio né peggio di Piotr, Ilaria. E ho detto tutto – 5

Se non altro porta a casa un rosso – 4,5

INSIGNE. Le sue punizioni sono uno spreco osceno, così come quel tiraccio al 15’. Raramente azzecca qualcosa. E’ talmente irritante che io l’avrei sostituito prima – 4,5

Osceno, hai detto bene. E irritante anche il modo in cui esce dal campo, porgendo una mano moscia a Spalletti senza nemmeno guardarlo in faccia. Non esattamente il miglior modo di rispondere alle parole di De Laurentiis – 4

OUNAS dall’85’. Senza voto

Ecco uno che invece doveva entrare molto prima. Spalletti non lo ha inserito – sv

OSIMHEN. Deve arrangiarsi col poco che gli passa il convento dei compagni e prende un palo. Almeno lui c’è, Ilaria – 6

Viene servito poco e male. Che peccato quella girata che non imbecca la rete! – 6

PETAGNA dal 91’. Senza voto

Anche lui forse andava inserito un po’ prima, con il fisico che ha avrebbe potuto forzare quella porta chiusa a doppia mandata – sv

SPALLETTI. Forse già con la Salernitana deve aver capito che qualcosa non va. E stasera con il Verona ci sono stati momenti in cui la squadra ha annaspato riuscendo però a evitare il disastro. Messa così, si tratta di un punto guadagnato alla vigilia del ciclo duro con Inter e Lazio. Fidiamoci di lui, siamo in mani sapienti ed esperte – 6

A tratti è apparso prostrato più dei suoi in campo. Forse questo stato d’animo – che potrebbe essere addebitato, forse, anche a ciò che dici tu, la sensazione di aver capito che qualcosa non va – può avergli fatto tardare i cambi. Ce n’erano diversi da accelerare senz’altro – 5,5

ARBITRO AYROLDI. Questi arbitri giovani che in campo ostentano solo presunzione e arroganza, sbagliando decisioni su decisioni, sono da stroncare – 4