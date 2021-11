Musk sfida Biden sulle tasse con un sondaggio su Twitter: «Decidete voi se devo vendere il 10% delle mie azioni»

Dopo il via libera del presidente degli Stati Uniti al prelievo di tasse ai super-ricchi, il patron di Tesla lo sfida con un tweet

Dopo il via libera del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al megapiano strutturale che prevede un prelievo di tasse ai super-ricchi per finanziare l’agenda economica e sociale della Casa Bianca, arriva la provocazione di uno di essi, Elon Musk. Il patron di Tesla ha sfidato il presidente con un tweet rivolto ai 63 milioni di seguaci sul social: “Decidete voi se devo vendere il 10% delle mie azioni”.

La Stampa ricostruisce la vicenda, e il tweet del miliardario.

«Ultimamente si parla molto di guadagni non realizzati come mezzo di elusione fiscale, quindi propongo di vendere il 10% delle mie azioni Tesla».

I democratici in Senato hanno proposto di tassare non solo i guadagni in conto capitale, cioè ottenuti dalla vendita di pacchetti azionari, ma anche le «plusvalenze virtuali» legate alle azioni che non vengono vendute, secondo il principio del «mark-to-market», ovvero sul valore dato dal mercato. E’ una norma che prenderebbe di mira circa

700 tra le persone più ricche degli Usa, da cui attingere preziose risorse per finanziare il maxi piano da 1.800 miliardi di dollari di Biden, che contiene importanti misure sociali e ambientali.

Musk contesta che le «plusvalenze virtuali» siano legate al concetto di elusione fiscale, e spiega che l’unico modo per pagare le tasse è per lui vendere le azioni, con conseguenze imprevedibili sull’andamento del titolo e i riflessi sul mercato. Musk infatti detiene azioni Tesla per circa 200 miliardi (17% del capitale), e il 10% che dovrebbe vendere (visto il 58% dei sì) ammonta ad almeno 20 miliardi di dollari.