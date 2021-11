Dries è lento e completamente fuori dal gioco. Lozano è un mistero. Purtroppo dobbiamo prendere atto che Osimhen è mezza squadra

Cesare – Caro Guido salutiamo la capolista. Il Napoli ancora primo in classifica nella giornata in cui secondo me ha vinto una partita sporca ma dove ha giocato la sua peggior partita contro una modesta Salernitana. Abbiamo oggi avuto la conferma che Osimhen fa mezza squadra e che i suoi sostituiti sono inadeguati. Osimhen è una “iradiddio” in fase offensiva cercando di continuo la profondità e dettando il gioco.

Guido – Il Napoli è ormai chiaramente Osimhen-dipendente. E se poi le togli anche Insigne diventa una squadra da centro classifica. Ad esempio i centrocampisti e talvolta gli esterni di difesa oggi hanno provato a fare il solito lancio “no look” di prima sull’esterno ma a vuoto perché non trovavano chi tagliava anticipando l’avversario. Inoltre Osimhen riesce a portarsi dietro ed impegnare 2-3 difensori aprendo spazi ai compagni.

Cesare – Guido nota anche che Osimhen costituisce la prima linea di difesa facendo un pressing avanzato ossessionante per tutta la partita. Ma attenzione secondo me il calciatore è fin troppo esuberante e va gestito perché ad esempio l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori oggi e forse contro il Verona (assenza che potrebbe essere ancora più pesante) serve da monito per il futuro. E purtroppo come dicevamo i suoi sostituti sono inadeguati.

Guido – Come darti torto. Mertens è ormai l’ombra del giocatore che fu, lento e completamente fuori dal gioco. Oggi ha giocato una pessima partita. Spalletti ha deciso comunque di dargli fiducia nella speranza che possa recuperare e secondo me lo ha tenuto in campo fin troppo e andava sostituito prima. Petagna è un giocatore che lotta ed oggi ha dato un buon contributo quando è entrato ma sicuramente non può essere il centravanti di una squadra che possa lottare per lo scudetto.

Cesare – Inoltre c’è da dire che gli altri attaccanti hanno dimostrato che senza Osimhen perdono un riferimento e oggi Politano ma soprattutto Lozano sono stati autori di una prestazione al di sotto della sufficienza. Mentre Politano secondo me ha dei limiti tecnici che non gli permettono di fare di più, un mistero rimane Lozano che ormai attendiamo da tempo ma che non riesce ad esplodere. Comunque il tecnico dovrà essere bravo a trovare schemi alternativi quando manca Osimhen considerando in particolare la sua programmata assenza per la Coppa d’Africa. Infatti quando lui manca il Napoli non può pensare di giocare allo stesso modo sostituendo semplicemente il centravanti, indipendentemente dai limiti dei sostituti.

Guido – Caro Cesare e infatti io penso con preoccupazione a cosa succederà quando mancheranno per la Coppa d’Africa oltre ad Osimhen anche Anguissa, oggi come al solito tra i migliori, e Koulibaly oggi autore di una ingenuità sul fallo di espulsione su Simi. Comunque andiamo avanti e manteniamo la vetta della classifica con 10 vittorie e un pareggio su 11 partite cosa che nessuno di noi avrebbe mai immaginato. E devo anche dire che sento parlare con sufficienza del Milan che invece è molto forte. Specie in fase offensiva. Forse è più forte del Napoli purtroppo. Il fatto che abbia vinto a Roma dove noi non siamo andati oltre il pari deve far riflettere sulla forza dei rossoneri.

.