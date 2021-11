Marotta: «Abbiamo cominciato con Conte e proseguiamo con Inzaghi, siamo sulla strada giusta»

«Noi offriamo ai nostri calciatori un club appetito da tanti loro colleghi, ingredienti che non si trovano facilmente in altre società. E i nostri giocatori l’hanno capito, per cui sono ottimista sui rinnovi. L’abbiamo fatto con Barella e Lautaro, e penso proseguiremo anche con gli altri»

In arrivo solo parametri zero oppure no? Con due inserimenti giusti, questa squadra può dominare il campionato per qualche anno…