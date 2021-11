Manco è arrivato Rangnick, e già ha fatto fuori Ronaldo. Il Telegraph: «Non è più intoccabile»

Sui giornali inglese la cronaca della rabbia di Cr7 per la panchina contro il Chelsea. Tenuto fuori dall’interim dell’interim. Il caso è aperto

Scene già viste. Cristiano Ronaldo che se ne va nel tunnel preso dalla frustrazione, non saluta nessuno figurarsi gli avversari, il Chelsea. E’ nero, l’allenatore ad interim che aspetta di lasciare la panchina ad un altro allenatore ad interim lo ha tenuto fuori, tra le riserve. Michael Carrick s’è giustificando dicendo che è stata una sua scelta tecnica, non imposta dal successore in arrivo, quel Rangnick che lo considera vecchio ancora quando era giovane.

Cristiano Ronaldo è in questo momento il catalizzatore dei guai del Manchester United, e come scritto più volte pressoché da tutti, anche il suo salvatore: risolve problemi che in parte aiuta a produrre. E così in Inghilterra, Ronaldo è un caso. Come al solito, ma oggi di più.

Il Telegraph scrive di “orgoglio intaccato” e di “mano nascosta di Ralf Rangnick, il futuro allenatore ad interim del Manchester United, accusato di influenzare le tattiche dall’esterno dello stadio”. C’è, per il Telegraph, “un sottotesto intrigante: a 36 anni forse sta finalmente perdendo il suo status di intoccabile”.

Roy Keane in tv s’è lasciato andare ad una intemerata: “Non prendi Ronaldo per lasciarlo in panchina“, ha detto mentre Jamie Carragher sosteneva il contrario. Gary Neville ha scritto quello che tutti pensano: “Ho la sensazione che il manager entrante abbia scelto quella squadra”.

“Indipendentemente dai poteri di percezione extrasensoriale di Neville – scrive il Telegraph – sarà affascinante vedere come Rangnick affronterà Ronaldo una volta che i suoi piani prenderanno forma”.

