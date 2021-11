L’ex arbitro Lo Bello: «Maradona non protestava con gli arbitri, rispettava i ruoli»

Su Repubblica Napoli una lunga intervista all’ex arbitro Rosario Lo Bello. Parla di Maradona, del suo rapporto con i direttori di gara.

«Lui non protestava con gli arbitri. Lui chiedeva spiegazioni. Voleva capire perché una determinata azione di gioco era stata valutata in un modo piuttosto che in un altro. E lo faceva, anche nella foga agonistica del momento, in modo composto. Rispettava i ruoli. Braccia sempre dietro la schiena, giusta distanza. Sapeva stare al suo posto anche in quei momenti in campo. E se non era d’accordo scuoteva la testa e finiva lì. Io, naturalmente, dovevo far rispettare le sue gambe esattamente come quelle degli altri, ma con lui non è mai stato difficile arbitrare. Anzi, era semplicissimo. Sì, era un campione assoluto anche in questo».