La vigilia Champions di Inzaghi: «La vittoria sul Napoli può darci tanto in autostima»

Se l’Inter batte lo Shakhtar, è quasi qualificata. «Abbiamo battuto il Napoli che ha la miglior difesa in Europa. Sto trasferendo alla squadra i miei concetti»

L’Inter è alla vigilia di una partita molto importante. Ospita lo Shakhtar a San Siro e in caso di vittoria – e col Real non sconfitto in casa dello Sheriff – l’Inter tornerebbe a qualificarsi in Champions dopo dieci anni.

È tutto nelle nostre mani, loro all’andata ci hanno messi in difficoltà. L’ho sempre detto, il nostro obiettivo doveva essere di tornare agli ottavi di finale. Siamo a buon punto ma manca ancora tanto. Domani è decisiva perché poi l’ultima la giocheremo a Madrid e non sarà semplice.

Inzaghi è tornato sulla gara col Napoli.

Domenica abbiamo fatto una grande gara, abbiamo battuto il Napoli che ha la miglior difesa in Europa. Da parte dei ragazzi è stata una grandissima prova di maturità e carattere. La partita di domenica può darci tanto in autostima. Avevamo sempre fatto bene nei big match ma ci mancava il risultato pieno. Penso che siamo sulla strada buona, c’è un processo di crescita ma il lavoro è ancora lungo perché ogni allenatore ha le proprie idee. Ho avuto la fortuna di trovare un ottimo ambiente che mi ha accolto alla grande sin dall’inizio. Sto cercando di trasferire i miei concetti, in quattro mesi abbiamo fatto un ottimo percorso.