La Vanguardia: «Messi ormai pensa solo al Qatar, è il Gareth Bale argentino?»

“Ormai i giocatori sono mercenari, ma Messi si scoccia di giocare per il Psg e pensa già ai Mondiali. Come il gallese odiato dai tifosi del Real”

C’è tutta una polemica pubblica, in Spagna, che investe Gareth Bale e i tifosi del Real Madrid. Si dicono le peggio cose vicendevolmente da giorni. Il procuratore del calciatore gallese, per esempio, dice che gli ultras del Real sono disgustosi. Loro gli rinfacciano che viene pagato una montagna di soldi per giocare solo in nazionale.

Bale in effetti è il giocatore più pagato della rosa del Real, e non gioca quasi mai, per il Real. È sempre infortunato, sta fuori dal campo per settimane, mesi, ma quando si tratta di rappresentare il Galles, si riprende miracolosamente.

Oggi La Vanguardia paragona il noe-Pallone d’Oro Leo Messi a Bale. Scrive John Carlin:

“Quello che mi chiedo è se Leo Messi è sulla buona strada per diventare una specie di Bale argentino; se ha ragione il commentatore inglese che la scorsa settimana ha detto che Messi era “a spasso” al PSG. Quando è andato a Parigi sospettavamo che non lo facesse con grande entusiasmo, che la sua priorità non fosse la povera “Ligue1”, nemmeno la Champions League, ma il Mondiale che si giocherà l’anno prossimo, appunto, in Qatar. Sarebbe una sorpresa, per la verità, se lasciasse l’anima in campo per una causa come quella del PSG, squadra con la quale sicuramente non vincerà il suo ottavo Pallone d’Oro l’anno prossimo. Tutti i calciatori professionisti sono, in misura maggiore o minore, mercenari, ma non c’è squadra in Europa i cui membri lo nascondano di meno”.

