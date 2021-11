Italia-Svizzera, giocano Chiesa, Belotti e Insigne. Barella titolare

Le scelte di Roberto Mancini per la partita di stasera all’Olimpico. In difesa il ct si affida a Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Emerson Palmieri

L’Italia ha pubblicato la formazione che scenderà in campo stasera contro la Svizzera, per una partita importantissima per la qualificazione ai Mondiali.

Roberto Mancini, a corto di uomini a causa degli svariati infortuni, si affiderà a Donnarumma tra i pali, mentre in difesa giocheranno Di Lorenzo, capitan Bonucci, Acerbi e Emerson Palmieri. A centrocampo ci saranno Barella, Jorginho e Locatelli. In attacco Chiesa, Belotti e Insigne.

Tramontata dunque l’idea di Lorenzo Insigne falso nueve.