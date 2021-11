Italia-Svizzera, le probabili formazioni: c’è Belotti, Insigne non giocherà da falso nueve

Lo riferisce Sky: Lorenzo agirà da ala sinistra, nel suo ruolo naturale. A sostituire Immobile ci sarà Belotti che viene da un infortunio e da un inizio di stagione non brillante

Sky ha provato ad anticipare le scelte di Mancini per Italia-Svizzera, che si gioca stasera alle 20,45 all’Olimpico.

Il ct confermerà il 4-3-3. A sostituire Chiellini al fianco di Bonucci ci sarà Acerbi. Locatelli con Jorginho e Barella. Il neo centrocampista della Juve segnò due gol alla Svizzera agli Europei.

Al centro dell’attacco – con Chiesa largo a destra e Insigne largo a sinistra – agirà Belotti. L’assenza di Immobile (e il periodo non brillantissimo dell’attaccante del Toro) avevano fatto pensare a Insigne falso nueve, con Berardi e Chiesa a supporto. Una soluzione che Mancini aveva già provato più volte in passato. Non stasera: fiducia al «gallo».