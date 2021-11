Inzaghi: «Era una partita chiave per noi. Abbiamo battuto meritatamente una squadra fortissima»

A Dazn: «Quando prendi il 3-2 e vedi 8 minuti di recupero ti subentra un po’ di paura, venivamo da partite perse per un soffio, è normale».

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Napoli a San Siro.

Aveva detto che era importantissima.

«Era una partita chiave del nostro campionato, la più importante però è tra tre giorni. Ieri l’ho nascosto ai ragazzi, abbiamo battuto una squadra fortissima meritatamente, abbiamo fatto un grande match, i ragazzi se la sono meritata, abbiamo preso i due gol in uscita, un eurogol di Mertens, otto minuti di recupero, tanti giocatori tornavano da lunghi viaggi, abbiamo un po’ sofferto come è giusto che sia contro una squadra come il Napoli».