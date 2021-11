Il Napoli vuole Neuhaus, gioiello del Borussia Monchengladbach

Lo riporta Tuttomercatoweb. Gli azzurri sarebbero pronti a investire fortemente sul centrocampista tedesco, 2 gol in Bundes quest’anno

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Florian Neuhaus, centrocampista del Borussia Monchengladbach e della Nazionale tedesca. Secondo Tuttomercatoweb, gli azzurri sarebbero pronti a investire fortemente sul ragazzo, ambito in tutta Europa, specie se a gennaio dovessero privarsi di un centrocampista.

24 anni, Nehaus è un calciatore moderno, «box to box», abile nel ricoprire qualsiasi ruolo del centrocampo. Già due gol in Bundes per lui quest’anno.