Il molestatore della Beccaglia: «Era solo un gesto goliardico»

Ha commentato così al Messaggero Andrea Serrani per cui il questore di Firenze ha emesso un Daspo di 3 anni per aver molestato la giornalista di Toscana Tv

È arrivata l’ufficialità, come riporta l’Ansa per il Daspo a Andrea Serrani, 45 anni di Chiaravalle, dove gestisce la trattoria-pizzeria “Il Ranocchiaro” e che sabato sera ha molestato in diretta tv la giornalista di Toscana Tv, Greta Beccaglia,

Il questore di Firenze ha emesso un Daspo di 3 anni, senza altre prescrizioni, per tenere lontano da manifestazioni sportive il tifoso della Fiorentina

La polizia l’ha riconosciuto tramite le immagini video e lui intanto si è trasferito in una località segreta dove ha rilasciato un’intervista telefonica al Messaggero in cui si è sfogato

«Per me, in quel momento, era solo un gesto goliardico e invece si è scatenato il putiferio».

Serrani si giustifica

«Non ho mai fatto male a nessuno, vivo amando mia figlia, curando i tanti rapporti di amicizia che ho a Chiaravalle e altrove, ho un locale avviato che ho aperto con tanti sacrifici. Quello che mi fa davvero temere sono le conseguenze che potrei subire riguardo a mia figlia. Mi fa piacere che qualche cliente mi abbia telefonato, rimproverandomi per il gesto, ma comprendendo il mio stato d’animo. Tutti sanno che non sono un violento»