Il Messaggero: in ritiro Sarri e Lotito hanno chiuso Luis Alberto in una stanza per un confronto

Da lì è iniziata la rinascita del Mago. Lotito non intendeva fargliela passare liscia come accadeva con Inzaghi ed ha studiato un piano con il nuovo tecnico

Luis Alberto è tornato. Dopo 3 partite di seguito in panchina, è iniziata la risalita dello spagnolo: ora corre, si sacrifica, risponde alle sollecitazioni di Sarri in modo proficuo. Il Messaggero racconta che è stato decisivo in tal senso un confronto a tre in ritiro, tra il giocatore, Sarri e il presidente Lotito.

“In ritiro hanno chiuso Luis Alberto in una stanza e, a sorpresa, rieccolo titolare contro la Fiorentina”. “Il presidente da tempo non tollera uscite fuori luogo e comportamenti del fantasista, ma sa bene che rinunciarci ora sarebbe solo un boomerang e un danno per la società. Non si può svalutare oltretutto un patrimonio da almeno 40 milioni, comunque prosegua questa storia tormentata. Così il patron ha studiato un piano con Sarri per riabilitare la mezz’ala, senza fargliela passare liscia come accadeva con Inzaghi una volta. Sembra aver funzionato, fuori e dentro al campo, la strategia condivisa bastone e carota”.