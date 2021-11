Il Messaggero: “i primi fischi sulla Roma di Mourinho, comprensibili”

“I primi fischi sulla Roma di Mourinho”. La Roma pareggia 2-2 col Bodø Glimt (dopo la sconfitta per 6-1 in Norvegia) e l’Olimpico fischia. Fischi comprensibili li definisce Il Messaggero:

Eccoli i primi fischi della stagione. Comprensibili. Il pubblico dell’Olimpico è deluso. Non finisce come all’andata, ma la prestazione è di nuovo inguardabile: 2-2, addirittura in rimonta e per due volte. Così i quarantamila non dimenticano quel viaggio a vuoto del 21 ottobre con l’ennesima umiliazione. Mourinho, anche partendo con i suoi titolari, proprio non riesce a battere il Bodø Glimt che guida il gruppoC, avanti di un punto a 2 turni dal traguardo. La Roma, insomma, stecca ancora e non si riabilita in Conference League dopo la vergognosa figuraccia in Norvegia.