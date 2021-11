Il Manchester United conferma: Solskjaer esonerato

Il Manchester United ha confermato che Ole Gunnar Solskjaer ha lasciato la carica di allenatore della squadra. Al suo posto, in attesa che il club trovi un altro tecnico, la squadra sarà guidata da Michael Carrick. Il tecnico era stato criticato da Ronaldo.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.

Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021