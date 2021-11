Il figlio di Gianni Brera: «aveva un carattere ruvido ma buono, era come se dicesse: “Ti voglio bene, stronzo!“»

Il figlio Franco al Giornale: «Non avrebbe sopportato la filosofia di mister come Lippi e Sacchi. È morto a 73 anni come un ragazzino di ritorno dalla discoteca»

Il Giornale intervista Franco Brera, figlio del mitico Gianni. Ha appena pubblicato un libro dedicato al padre: “Mai paura. Gianni Brera dalla A alla Z e oltre”, edito da Cinquesensi.

Brera aveva soprannominato Giuseppe Meazza “Fòlber”, il figlio racconta perché.

Nel libro Franco Brera sostiene che la morte ha «salvato» suo padre da mister come Lippi e Sacchi. Spiega perché lo afferma.

«La filosofia calcistica di questi allenatori era profondamente diversa da quella di Brera. Il talento estroso dei fuoriclasse ingabbiato nell’aridità degli schemi non faceva per Gianni».

Del Var che cosa avrebbe detto?

Non si sarebbe invece mai rassegnato al divieto di fumo.

«No. A quello no. Per lui fumare era una dimostrazione di vitalità. Credo che, paradossalmente, fosse convinto che il fumo facesse bene. Del resto, non se n’è andato certo per colpa del fumo. È morto, a 73 anni. Ma come un ragazzino di ritorno dalla discoteca».