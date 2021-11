Il Corrmezz: “Niente patto per Napoli in Finanziaria”. Ora il sindaco Manfredi si dimetterà?

Il nuovo testo della manovra di bilancio non contiene stanziamenti per Napoli. “Il Patto per Napoli era dunque solo una promessa?”

Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione on line, con Simona Brandolini, ci informa che non c’è ombra del Patto per Napoli in Finanziaria.

Il nuovo testo della manovra di bilancio che dovrà passare al vaglio del Parlamento non contiene nessuno stanziamento per Napoli. Anche quest’ultima bozza conferma la volontà del governo di evitare norme ad hoc. Eventualmente la vicenda del crac finanziario di Palazzo San Giacomo dovrà essere affrontata dai partiti a suon di emendamenti e compromessi con gli avversari-alleati, a dimostrazione che il Patto per Napoli era dunque solo una promessa? Non c’è dubbio che l’impegno profuso a parole dai ministri dem e 5 Stelle sinora non si è tradotto in atti concreti.

A questo punto, dopo il suo aut aut lanciato in prima pagina su Repubblica nazionale, la domanda sorge spontanea: il sindaco Gaetano Manfredi si dimetterà?

Ecco cosa aveva detto a Repubblica:

Qual è il termine ultimo entro cui attende queste risposte dal governo?

“Non oltre la Finanziaria. Mi aspetto un intervento”. Se il governo non rispondesse?

“Non credo che si potrebbe andare avanti in queste condizioni”. Si dimetterebbe?

“Farei una valutazione con i cittadini e le forze politiche. Devo dare risposte. Non possiamo ingannare i napoletani, che si sono espressi con una scelta netta. È come fare la Formula 1 senza benzina. Una Napoli che fallisce non è nell’interesse di nessuno”.