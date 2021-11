Gravina tira dritto: «Aspettiamo l’ok per l’Olimpico al 100% per Italia-Svizzera»

Si tratterebbe di una riapertura sperimentale. Qualche giorno fa il sottosegretario alla Salute Sileri aveva frenato, invitando ad accontentarsi del 75% della capienza

Non molla il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ha dichiarato – al termine della riunione del Consiglio Federale – di attendere insieme con il sottosegretario allo Sport Vezzali l’ok definitivo perché l’Olimpico il prossimo 12 novembre possa essere riempito al 100% per la partita valida per le qualificazioni al Campionato del Mondo tra Italia e Svizzera.

Stiamo aspettando l’evoluzione di questa pandemia e aspettiamo che qualcuno dia l’ok al Sottosegretario Vezzali per provare in via sperimentale la capienza al 100% dello stadio Olimpico

Si tratterebbe di una sperimentazione, su cui pare stia insistendo Valentina Vezzali stessa.

Non sembrava della stessa idea il sottosegretario alla Salute Sileri, che qualche giorno fa aveva invitato ad accontentarsi del 75%, vista la risalita dei casi positivi nel Paese e la necessità di un dicembre «libero».