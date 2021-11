Giuntoli: «Osimhen? Siamo fiduciosi di averlo per il Verona, aspettiamo domani»

A Sky: «Dobbiamo valutare Ghoulam e Zanoli, ma crediamo di poter affrontare la Coppa d’Africa con questa squadra, poi il mercato può portare soluzioni, è tutto in divenire»

Nel prepartita di Legia Varsavia-Napoli, ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.

Perché sarà un grande Napoli, nonostante le assenze?

Sulle assenze illustri:

«Mertens non si discute, in un paio di occasioni l’anno scorso Petagna ci ha fatto fare molti più punti di quanti avremmo potuto raggiungere, quest’anno ha cambiato la partita già un paio di volte, il nostro obiettivo è di fargli prendere più minutaggio per renderlo decisivo, con Mertens, quando ci sarà la Coppa d’Africa»