Ghoulam: «Spalletti? È un allenatore che chiede tanto e ascolta anche i più anziani del gruppo»

A Kiss Kiss Napoli: «Ci lascia tanta libertà, ma quando qualcosa non va è uno che non molla niente. Ounas è un fuoriclasse ma deve concretizzare di più»

Intervista di Ghoulam a Radio Kiss Kiss Napoli. «Adesso sto benissimo, mi manca solo il ritmo partita».

Ghoulam a Radio Goal: “Adesso sto benissimo, ho preso tanto tempo per tornare e per stare al 100%. Adesso mi manca solo il ritmo partita”. parte1 — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) November 12, 2021

Ghoulam a Radio Goal: “Quando sono rientrato in campo sembravo un figlio che rientrava a casa dopo tanto tempo. E’ stata un’emozione importante, un riconoscimento per il lavoro che ho fatto e per ciò che provo per la città”. parte2 — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) November 12, 2021

Ghoulam a Radio Goal: “Spalletti è un allenatore di livello internazionale e se mi darà fiducia vuol dire che sto reagendo bene in allenamento. Sono a Napoli da tanti anni e do sempre una mano a tutti come fanno anche Dries, Kalidou e Lorenzo”. parte3 — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) November 12, 2021

Ghoulam a Radio Goal: “Il mio dovere è aiutare la squadra ed i ragazzi più giovani. Ho sentito l’affetto dei tifosi quando sono rientrato e mi sento napoletano”. parte4 — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) November 12, 2021

Ghoulam a Radio Goal: “Mi diverto a giocare con Spalletti, ma noi vogliamo vincere, quello conta! L’unica preoccupazione è quella di far punti, poi coi giocatori di qualità che abbiamo faremo anche divertire, ma la cosa principale è vincere”. parte5 — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) November 12, 2021

Ghoulam a Radio Goal: “Spalletti? E’ un allenatore che chiede tanto ai suoi giocatori ed ascolta anche i più anziani del gruppo. Ci lascia tanta libertà, ma quando qualcosa non va è uno che non molla niente e dobbiamo farci trovare sempre al 100%”. parte6 — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) November 12, 2021

Ghoulam a Radio Goal: “Koulibaly è un ragazzo speciale, lo sanno tutti. Per me è un onore giocare con lui, per me è un fratello. Ounas? Quando arrivò in Italia lo presi come un fratellino e l’ho aiutato a crescere dal punto di vista della personalità. E’ un fuoriclasse!”. parte8 — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) November 12, 2021

Ghoulam a Radio Goal: “Ounas deve fare più goal e più assist e deve concretizzare la qualità che esprime. Per il Napoli sarà importante perchè ha caratteristiche diverse da chi scende in campo”. parte9 — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) November 12, 2021

Ghoulam a Radio Goal: “Scudetto? Siamo cresciuti tantissimo, ora abbiamo qualità e tanta esperienza di gruppo che ci permette di affrontare le gare nella predisposizione giusta. Ora arriveranno gare importanti con tanti scontri diretti”. parte10 — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) November 12, 2021

Ghoulam a Radio Goal: “Grazie a chi crede in me e nel Napoli, spero di poter dare tante soddisfazioni ai tifosi”. parte11 — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) November 12, 2021