Gazzetta: Tudor positivo al Covid, Verona in isolamento, ma sette giocatori sono già con le Nazionali

Il tecnico non si è sentito bene al ritorno da Napoli, sta bene ma deve stare a casa. Il Verona è in ansia, oggi nuovo molecolare per tutti

Il Verona è in isolamento dopo la notizia della positività al Covid del suo allenatore, Igor Tudor. Il tecnico lo ha scoperto al ritorno dalla trasferta con il Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Ha accusato un po’ di febbre, ha fatto subito il tampone rapido che ha dato l’esito che non si voleva. Poi si è sottoposto al tampone molecolare per avere la conferma, e l’ha avuta. Una sfortuna, perché Tudor ovviamente ha fatto le due dosi di vaccino e ha il green pass”.

La febbre è già scomparsa, sta bene, ma il tecnico deve rimanere a casa, come tutta la squadra.

“Ovviamente, tutta la squadra e lo staff è in isolamento, perché sono ritornati tutti insieme da Napoli, domenica, con un volo charter. Dunque oggi l’intero gruppo si sottoporrà al tampone molecolare per verificare se c’è qualcun altro positivo”.

Tutti tranne sette giocatori, che sono già partiti per le rispettive Nazionali. Si tratta di Antonin Barak (Repubblica

Ceca), Pawel Dawidowicz (Polonia), Darko Lazovic (Serbia), Martin Hongla (Camerun), Ivo Pandur e Bosko Sutalo (Croazia Under 21) e Matteo Cancellieri (Under 21 azzurra).

La notizia della positività del tecnico è arrivata dopo la loro partenza. Osserveranno il protocollo anti Covid nei rispettivi ritiri.