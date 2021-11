Gazzetta: stop a Jorginho, il rigorista sarà Bonucci

Dopo l’errore dell’altra sera all’ultimo minuto contro la Svizzera, non sarà più Jorginho a calciare i rigori per l’Italia. Il rigorista contro l’Irlanda del Nord sarà Bonucci. Lo scrive la Gazzetta:

A Belfast Jorginho non andrà dal dischetto, in caso. Troppo complicata la situazione psicologica per esporlo a un altro errore. È stato già un bell’azzardo dargli la palla all’Olimpico. A giudicare dai precedenti, e anche dal carattere senza paura, il primo della lista è oggi Bonucci che ne ha anche segnato uno in partita, e che partita, gli epici quarti contro la Germania all’Euro 2016: domani inoltre raggiungerà Chiellini a quota 114presenze. Dopo lo juventino potrebbe toccare a Berardi che ha uno score di 36 segnati e 7 non realizzati, comunque uno specialista dal dischetto.