Gazzetta: Osimhen, l’operazione a Napoli decisa da Adl dopo aver considerato anche alternative in Svizzera

Il presidente si è informato in prima persona per garantire al nigeriano il trattamento più efficace. Victor è rientrato a Napoli in van per evitare la pressurizzazione aerea

Ieri Victor Osimhen è stato dimesso dall’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato dopo l’infortunio in Inter-Napoli ed ha fatto ritorno a Napoli. A bordo di un van, scrive la Gazzetta dello Sport. Il club partenopeo ha voluto evitare che il viaggio in aereo aggravasse le sue condizioni.

Oggi Victor sarà operato a Napoli. Ma De Laurentiis, scrive la rosea, aveva preso in considerazione anche altre alternative.

“Intanto si decideva di operare Victor a Napoli, dopo che il presidente Aurelio De Laurentiis in prima persona ha preso in considerazione anche alternative in Svizzera, giusto per essere sicuro di avere il trattamento più efficace possibile per il prezioso attaccante. Alla fine la scelta è caduta sul professor Giampaolo Tartaro, specialista maxillo facciale cattedratico all’università Vanvitelli: oggi interverrà sullo zigomo e sull’orbita dell’occhio sinistro del ragazzo, in una clinica privata napoletana”.